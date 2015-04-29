Валютный обзор на 29.04 от компании EXNESS

EURUSD: рост перед решением ФРС США

Покупать при пробое уровня 1,0992 с целью 1,1093. Стоп-лосс = 1,0940.

Причина торговой стратегии

Сегодня вечером ФРС США вероятно сохранит без изменений ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%. В фокусе внимания инвесторов будет заявление ФРС по денежно-кредитной политике. Однако пресс-конференции, на которой выступила бы Дж. Йеллен, не будет. Если характер заявления ФРС США окажется мягким, пара EUR/USD может протестировать уровень 1,1093. Несмотря на то, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас произвел перестановки в команде переговорщиков с ЕС и МВФ, ситуация с реструктуризацией греческих долгов остается очень напряженной. Однако евро, пользуясь слабостью доллара США, как будто этого не замечает.

Фунт присматривается к уровню 1,5555

Покупать при пробое уровня 1,5400 с целью 1,5555. Стоп-лосс = 1,5350.

Причина торговой стратегии

По предварительным данным, в 1 кв. 2015 года ВВП Великобритании вырос на 0,3%(кв/кв), оказавшись хуже прогноза 0,5%(кв/кв). Пара GBP/USD проигнорировала слабый макроэкономический отчет, устремившись к отметке 1,5555 на фоне снижения доллара США. Сегодня поддержку фунту оказывает новость об апрельском ускорении с 5,1% до 5,2% годовых темпов роста цен на жильё в Великобритании.



USDCHF: консолидация выше уровня 0,9492

Продавать при пробое уровня 0,9492 с целью 0,9369. Стоп-лосс = 0,9550.

Причина торговой стратегии

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в марте вырос с 1,21 п. до 1,35 п. Данные сигнализирует об ускорении в прошлом месяце потребительских расходов в стране. Между тем, по итогам 2015 года из-за январской ревальвации швейцарской валюты потребление швейцарских товаров и услуг будет ниже, чем в 2014 году.

NZDUSD: рост после публикации данных по внешней торговле Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7740 с целью 0,7862. Стоп-лосс = 0,7690.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Новой Зеландии в марте вырос с 83 млн до 631 млн новозеландских долларов за счет опережающего роста экспорта над импортом. Рост чистого экспорта, входящего в структуру ВВП Новой Зеландии, окажет поддержку киви.

AUDUSD: рост перед публикацией ВВП США за 1 кв. 2015 года

Покупать при пробое уровня 0,8028 с целью 0,8245. Стоп-лосс = 0,7950.

Причина торговой стратегии

Сегодня будет опубликована первая оценка ВВП США за 1 кв. 2015 года. В отчетном периоде ожидается рост показателя на 1%(г/г), что ниже роста на 2,2%(г/г) в 4 кв. 2014 года. Слабая макроэкономическая статистика окажет существенное давление на доллар США.

USDCAD: консолидация около уровня 1,2013

Продавать при пробое уровня 1,2013 с целью 1,1924. Стоп-лосс = 1,2063.

Причина торговой стратегии

Вчера была опубликована негативная макроэкономическая статистика по США, оказавшая давление на пару USD/CAD. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board в апреле снизился с 101,4 п. до 95,2 п. Статистика сигнализирует о вероятном сокращении потребительских расходов американских домохозяйств. Сегодня поддержку луни могут оказать данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. За прошлую неделю ожидается их рост на 1,33 млн баррелей, что ниже показателя позапрошлой недели в 5,31 млн баррелей. Кроме того, набирает обороты тенденция к сокращению добычи нефти в США.