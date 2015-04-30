Слабый доллар ограничивает ослабление рубля

Публикация предварительной оценка по ВВП США за 1 кв. 2015 года, оказавшейся в 5 раз хуже прогноза, резко снизила вероятность ужесточения монетарной политики в США во 2 кв. 2015 года. В этом году отток капитала с развивающихся рынков в США может оказаться не столь значительным, как в 2014 году, что создаст предпосылки к укреплению валют развивающихся стран (турецкой лиры, российского рубля и т.д.). Мы не исключаем в мае выхода цен на нефть марки BRENT к 70 долл. за баррель, а пары EUR/USD к уровню 1,15.

Сегодня мы ожидаем снижения ключевой ставки в РФ до 13% на фоне стабилизации инфляционных ожиданий в РФ (с начала апреля годовая инфляция в РФ снизилась с 16,9% до 16,5%) и необходимости поддержания деловой активности в РФ. Да данным МЭР, в марте ВВП РФ снизился на 3,4%(г/г). В феврале снижение показателя составило лишь 1,2%(г/г).

Безусловно, Банк России действует на опережение, снижая ставку (с 17% до 14% в 1 кв. 2015 года). Он торопится помочь экономике РФ. По словам Д. Тулина и Э.Набиуллиной, совсем необязательно, чтобы ключевая ставка в РФ (сейчас 14%) была выше инфляции (сейчас 16,5%). Тартегируя не текущее, а среднесрочное значение инфляции (4% к 2017 году), Банк России может действовать более маневренно, что он и делает. В краткосрочной перспективе российская валюта может ослабнуть до 52,5 рублей за доллар США и до 57,5 рублей за евро.