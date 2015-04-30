Валютный обзор на 30.04 от компании EXNESS

EURUSD: коррекция после бурного роста

Покупать при отбое от уровня 1,1055 с целью 1,1192. Стоп-лосс = 1,1000.

Причина торговой стратегии

Публикация предварительной оценки по ВВП США за 1 кв. 2015 года, оказавшейся в 5 раз хуже прогноза, резко снизила вероятность ужесточения монетарной политики в США во 2 кв. 2015 года. Как и ожидалось, вчера американский регулятор сохранил без изменений ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%, подтолкнув евро до 1,1192 долл. Сейчас евро корректируется, отыгрывая два фактора – снижение агентством Moody's рейтинга госбондов Греции с "Caa1" до "Caa2" и сокращение в марте на 2,3%(м/м) объема розничных продаж в Германии.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,54-1,55

Покупать при отбое от уровня 1,5400 с целями 1,5497 и 1,5555. Стоп-лосс = 1,5350.

Причина торговой стратегии

Вчера ФРС США не обозначила сроков ужесточения монетарной политики в США. Регулятор считает временным спад деловой активности в США. ФРС США ожидает постепенного роста инфляции к отметке 2% по мере стабилизации цен на импорт. Фунт, пользуясь слабостью доллара США, продолжает консолидироваться чуть ниже максимумов 2015 года.



USDJPY: консолидация после заседания Банка Японии

Продавать при пробое уровня 118,50 с целью 117,95. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Банк Японии по итогам заседания принял решение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов йен ежегодно. Новость оказала поддержку йене, так как часть участников рынка ожидала расширения объема покупок активов в Японии.

NZDUSD: под давлением после заседания РБНЗ

Покупать при отбое от уровня 0,7533 с целью 0,7740. Стоп-лосс = 0,7480.

Причина торговой стратегии

Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%, как и ожидалось. По словам управляющего РБНЗ Уилера, будущие изменения ставки в Новой Зеландии зависят от инфляции. Регулятор ожидает роста базовой инфляции в стране. По словам Уилера, регулятор понизит ставку, если спрос ослабнет, а инфляция закрепится ниже целевого уровня. Он считает, что курс новозеландского доллара неоправданно высок, неустойчив.

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,7937-0,8071

Покупать при отбое от уровня 0,7937 с целью 0,8071. Стоп-лосс = 0,7880.

Причина торговой стратегии

Кредитование частого сектора Австралии в марте выросло на 6,2%(г/г) при прогнозе 6,3%(г/г). Цены на импорт в Австралии в 1 кв. 2015 года снизились на 0,2%(кв/кв) при прогнозе +1,0%(кв/кв). Негативная макроэкономическая статистика оказывает давление на осси. При коррекции пары AUD/USD к уровню 0,7937 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,1944 с целью 1,1804. Стоп-лосс = 1,2000.

Причина торговой стратегии

За прошлую неделю запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли на 1,91 млн баррелей, что ниже показателя позапрошлой недели в 5,31 млн баррелей. При этом запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 0,514 млн баррелей. В краткосрочной перспективе цены на нефть марки WTI могут вырасти до 61,7 долл. за баррель, а пара USD/CAD снизиться до уровня 1,1804.