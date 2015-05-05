В краткосрочной перспективе фунт может снизиться до 1,5 долл.

На этой неделе будут опубликованы данные по внешней торговле, индекс деловой активности в сфере услуг от ISM, а также ежемесячный отчет по рынку труда США. В апреле ожидается рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США на 231 тыс. человек и снижение уровня безработицы с 5,5% до 5,4%. Стабилизация ситуации на рынке труда США окажет поддержку мировой резервной валюте. Однако говорить о возобновлении спроса на доллар США в ключевых валютных парах преждевременно.

Если 5 мая РБА снизит ключевую ставку до 2%, австралийский доллар устремится к минимумам 2015 года. Даже если ставка останется без изменений на уровне 2,25%, 7 мая на осси давление окажет вероятный рост уровня безработицы в Австралии с 6,1% до 6,2%.

6 мая киви может вырасти до уровня 0,763 долл., если уровень безработицы в Новой Зеландии в 1 кв. 2015 года действительно снизится до 5,5%. Руководители РБА и РБНЗ считают завышенными курсы осси и киви. 8 мая сюрприз для товарно-сырьевых валют может преподнести статистика по внешней торговле Китая.

В зависимости от развития ситуации с реструктуризацией греческих долгов евро может скорректироваться к уровню 1,11 долл. или вырасти до отметки 1,138 долл.

На этой неделе давление на фунт окажут итоги парламентских выборов в Великобритании. Вероятно, консерваторам, за которых могут проголосовать 35% избирателей (а за лейбористов - примерно 30%), как и в 2010 году, придется создавать коалиционное правительство (с либеральными демократами). В течение недели фунт может снизиться до уровня 1,5 долл.