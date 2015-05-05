К концу недели доллар может вырасти выше 52,5 рублей

Снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 12,5% не оказало значимого давления на рубль, так как некоторые участники рынка ожидали снижения ставки до 12% годовых. Внешние факторы ограничивают снижение рубля – курс евро держится выше уровня 1,105 долл., а цены на нефть марки BRENT - выше отметки 65 долл. за баррель. ЕЦБ и МВФ не желают выхода Греции из состава еврозоны, что косвенно поддерживает евро. Цены на нефть готовятся протестировать уровень в 70 долл. за баррель, как только подтвердится прогноз Минэнерго США о вероятном сокращении в мае суточной добычи нефти в США.

Участники рынка 8 мая будут внимательно изучать апрельскую статистику по рынку труда в США. В апреле ФРС вновь заявила о том, что время повышения ставки по федеральным фондам связано с поступающими экономическими данными по США.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по внешней торговле США и на индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. К концу недели мы допускаем рост доллара выше 52,5 рублей.