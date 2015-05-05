Валютный обзор на 05.05 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией индекса цен производителей еврозоны

Покупать при отбое от уровня 1,1105 с целью 1,1287. Стоп-лосс = 1,1050.

Причина торговой стратегии

Согласно последней оценке, в апреле индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны снизился с 52,2 п. до 52 п., но оказался выше предварительной оценки в 51,9 п. Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован индекс цен производителей еврозоны. Ожидаемый в отчетном периоде рост показателя на 0,3%(м/м) может оказать поддержку евро. Повышение инфляционного давления с начала запуска программы QE в еврозоне будет способствовать росту деловой активности в регионе.

GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5091 с целью 1,4982. Стоп-лосс = 1,5150.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Ожидаемое в апреле снижение показателя с 57,8 п. до 57,6 п. может оказать давление на фунт. Пробой локального уровня поддержки 1,5091 послужит сигналом к открытию коротких позиций по фунту.

Осси растет, несмотря на снижение ключевой процентной ставки в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7916 с целью 0,7976. Стоп-лосс = 0,7866.

Причина торговой стратегии

РБА снизил ключевую процентную ставку с 2,25% до 2% на фоне сохраняющегося низкого инфляционного давления в стране (CPI = 1,3%). В сопроводительном заявлении отмечалось, что снижение ставки поддержит потребительскую активность и рост занятости. Участники рынка стали фиксировать короткие позиции по осси после ожидаемого ими смягчения монетарной политики в Австралии.

USDJPY: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг США

Покупать при пробое уровня 120,30 с целью 120,85. Стоп-лосс = 119,80.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM. Сделки в сфере услуг формируют значительную часть ВВП США. Если в апреле индекс превысит 56,5 пунктов, пара USD/JPY может преодолеть локальный уровень сопротивления 120,3. Участники рынка уделяют пристальное внимание макроэкономической статистике по США во 2 кв. 2015 года. ФРС США в апреле вновь заявила о том, что вопрос повышения ставки по федеральным фондам связан с поступающими экономическими данными по США.

NZDUSD: под давлением на фоне роста пары AUDNZD

Покупать при пробое уровня 0,7556 с целью 0,7635. Стоп-лосс = 0,7500.

Причина торговой стратегии

Резкое укрепление пары AUD/NZD, которая в моменте вплотную приблизилась к уровню 1,05, оказало давление на киви в паре с долларом США. Перед завтрашней публикацией данных по рынку труда в Новой Зеландии стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре NZD/USD при пробое ею уровня сопротивления 0,7556.

USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по внешней торговле в Северной Америке

Продавать при пробое уровня 1,2082 с целью 1,1944. Стоп-лосс = 1,2140.

Причина торговой стратегии

Сегодня будет опубликована статистика по внешней торговле Канады и США. Ожидаемое в апреле сокращение дефицита торгового баланса Канады и снижение чистого экспорта США, вероятно, окажут давление на пару USD/CAD. Резкое укрепление доллара США в 1 кв. 2015 года снижает конкурентоспособность американских товаров на международных рынках и вызывает беспокойство у американского регулятора.