К концу 2015 года доллар США не превысит 52 рублей

Согласно нашим оценкам, с учетом среднесрочных инфляционных ожиданий (на горизонте 8 месяцев) в настоящий момент времени реальная процентная ставка в РФ составляет +0,5%, а в США – примерно минус 1%. Таким образом, в 2015 году можно ожидать сохранения спроса на рублевые активы. В соответствии с паритетом процентных ставок, возможный рост доллара США к рублю к концу 2015 года не должен превысить 52 рублей.

С начала этой недели поддержку рублю оказывают в основном внешние факторы. Цены на нефть марки BRENT приближаются к уровню 70 долл. за баррель, а евро, отражающий рост спроса на риск, – к уровню 1,129 долл. Поддержку ценам на «черное золото» оказывают ожидания скорого снижения добычи нефти в США, которые остаются до сих пор импортером нефти, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Аравийском полуострове, слабость мировой резервной валюты и другие факторы. Вчера удар по доллару США нанес рост дефицита торгового баланса США до 7-и летнего максимума, а евро поддержала Еврокомиссия, спрогнозировавшая более сильный рост ВВП еврозоны в 2015 году. Апрельский рост индекса деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC также внес лепту в сегодняшнее укрепление российской валюты.

В краткосрочной перспективе мы допускает снижение доллара до 48,65 рублей с последующей коррекцией вверх.