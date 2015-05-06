Валютный обзор на 06.05 от компании EXNESS

EURUSD: рост на фоне ожидаемого расширения деловой активности в еврозоне

Покупать при пробое уровня 1,1287 с целью 1,1453. Стоп-лосс = 1,1230.

Причина торговой стратегии

Вчера Еврокомиссия повысила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2015 год с 1,3% до 1,5%, по потребительской инфляции – с минус 0,1% до +0,1% и понизила прогноз по уровню безработицы – с 11,2% до 11%. Новости оказали поддержку евро, который отскочил от уровня 1,1068 долл. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в сфере услуг еврозоны.

GBPUSD: рост на фоне увеличения дефицита торгового баланса США

Покупать при пробое уровня 1,5220 с целью 1,5320. Стоп-лосс = 1,5170.

Причина торговой стратегии

Несмотря на апрельское снижение индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании вчера пара GBP/USD выросла на 0,4%. Давление на доллар США оказала публикация негативной статистики по внешней торговле США. В марте дефицит торгового баланса США вырос до 51,4 млрд долл., достигнув 7-и летнего максимума. Снижение чистого экспорта окажет давление на темпы роста ВВП США.

NZDUSD: под давлением после публикации статистики по рынку труда Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7458 с целью 0,7389. Стоп-лосс = 0,7510.

Причина торговой стратегии

Доля экономически активного населения Новой Зеландии в 1-м кв. 2015 года составила 69,6% при прогнозе 69,4%. Занятость выросла на 3,2% (г/г), как и ожидалось. Однако уровень безработицы составил 5,8%, оказавшись существенно выше прогноза 5,5%. Для поддержки экономики национальный регулятор может пойти на снижение ключевой процентной ставки с 3,5% до 3,25%.

USDJPY: консолидация около уровня 119,63

Продавать при пробое уровня 119,63 с целью 118,50. Стоп-лосс = 120,20.

Причина торговой стратегии

Мартовский рост дефицита торгового баланса США с 35,9 млрд. до 51,4 млрд. долл. оказывает давление на доллар США. Сегодня стоит обратить внимание на данные по занятости в частном секторе США от ADP. Если статистика окажется хуже ожиданий, то апрельские данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США могут разочаровать покупателей долларовых активов.

AUDUSD: рост после публикации объема розничных продаж в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7980 с целью 0,8070. Стоп-лосс = 0,7930.

Причина торговой стратегии

Объем розничных продаж в Австралии в марте вырос на 0,3%(м/м), оказавшись хуже прогноза 0,4%(м/м). Рост показателя отражает увеличение потребительских расходов австралийских домохозяйств. Кроме того, сегодня осси поддержал апрельский рост индекса деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC.

USDCAD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе Канады

Продавать при пробое уровня 1,2002 с целью 1,1944. Стоп-лосс = 1,2052.

Причина торговой стратегии

Сегодня после 14.00 GMT будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе Канады и статистика по запасам нефти и нефтепродуктам в США. Ожидаемый рост первого показателя выше отметки 50 п. и замедление еженедельных темпов роста второго показателя, вероятно, окажут поддержку канадской валюте.