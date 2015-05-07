В краткосрочной перспективе доллар может снизиться ниже 49,2 рублей

Слабая макроэкономическая статистика по США (по внешней торговле, по занятости в частном секторе от ADP) уменьшила вероятность скорого повышения ставки по федеральным фондам в США. Ослабление доллара США на международном валютном рынке может привести к пробою им нижней границы диапазона 49,2-53,8 рублей. С технической точки зрения, это может повлечь его снижение к уровню 45 рублей. Вблизи этой отметки мы ожидаем возобновления словесных интервенций (по ослаблению рубля) со стороны представителей ЦБ РФ и экономического блока правительства РФ. Между тем, крепкий рубль способствует снижению инфляции в РФ. В апреле годовые темпы роста потребительских цен в РФ снизились с 16,9% до 16,4%.

В ближайшее время цены на нефть марки BRENT могут попробовать преодолеть зону сопротивления в 70-71 долл. за баррель. Снижение добычи нефти и сокращение запасов нефти в США поддержит цены на «черное золото». В ближайшее время все внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации еженедельной и ежемесячной статистики по рынку труда в США.