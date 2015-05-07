Валютный обзор на 07.05 от компании EXNESS

EURUSD: рост после публикации слабой макроэкономической статистики из США

Покупать при пробое уровня 1,1374 с целью 1,1453. Стоп-лосс = 1,1324.

Причина торговой стратегии

Слабая макроэкономическая статистика по США (по внешней торговле, по занятости в частном секторе от ADP) уменьшила вероятность скорого повышения ставки по федеральным фондам в США. В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень сопротивления 1,1453.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,5175-1,5303

Продавать при пробое уровня 1,5175 с целью 1,5092. Стоп-лосс = 1,5225.

Причина торговой стратегии

Великобритания сегодня выбирает парламент, который в свою очередь должен будет сформировать следующее правительство страны. На фоне политической неопределенности инвесторы могут предпочесть выйти из британских активов, что окажет давление на фунт. Между тем, слабость доллара США на международном валютном рынке ограничит снижение британской валюты.

Осси проигнорировал слабые данные по рынку труда Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8004 с целью 0,8070. Стоп-лосс = 0,7950.

Причина торговой стратегии

Уровень занятости в Австралии в апреле снизился на 2,9 тыс. человек, а уровень безработицы вырос с 6,1% до 6,2%. После утреннего тестирования отметки 0,7921 долл. осси быстро восстановился. Низкая вероятность скорого ужесточения процентной политики в США поддерживает интерес инвесторов к высокодоходным валютам. Cпрэд между ключевыми процентными ставками в Австралии и США остается в положительной зоне, составляя 1,75%.

USDJPY: консолидация перед публикацией еженедельной статистики по рынку труда в США

Продавать при пробое уровня 119,20 с целью 118,50. Стоп-лосс = 119,70.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликовано число новых заявок на получение пособия по безработице в США. По итогам прошлой недели ожидается их рост с 262 тыс. до 277 тыс. Статистика может оказать давление на доллар США. Пара USD/JPY рискует вновь протестировать апрельские минимумы в районе уровня 118,50.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 135,81

Покупать при пробое уровня 135,81 с целью 136,67. Стоп-лосс = 135,20.

Причина торговой стратегии

Объем промышленных заказов в Германии в марте вырос с минус 1,3%(г/г) до +1,9%(г/г). Данные отражают улучшение экономической ситуации в крупнейшей экономике еврозоны. На восходящем тренде при пробое уровня сопротивления 135,81 следует предпочесть открытие длинных позиций по паре EUR/JPY.

Пара USDCHF присматривается к уровню 0,9

Продавать при пробое уровня 0,9110 с целью 0,9000. Стоп-лосс = 0,9160.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO во 2 кв. 2015 года не изменился, составив минус 6 п., но оказался выше прогноза минус 11 п. В текущем квартале потребительские расходы швейцарских домохозяйств, вероятно, будут выше, чем 1 кв. 2015 года.