Валютный обзор на 08.05 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после публикации негативной макроэкономической статистики по Германии

Покупать при пробое уровня 1,1280 с целью 1,1390. Стоп-лосс = 1,1220.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Германии в марте составил 19,3 млрд при прогнозе 20,3 млрд евро, а объем промышленного производства сократился на 0,5%(м/м) при прогнозе +0,4%(м/м). Статистика негативна для евро. Сегодня поддержку паре EUR/USD может оказать публикация апрельского отчета по рынку труда в США. Согласно нашим оценкам, в прошлом месяце американская экономика создала менее 200 тыс. новых рабочих мест.

Британские избиратели помогли фунту достичь уровня 1,55 долл.

Покупать при пробое уровня 1,5531 с целью 1,5750. Стоп-лосс = 1,5450.

Причина торговой стратегии

Согласно данным exit poll, на парламентских выборах в Великобритании лидируют консерваторы, которые могут получить 316 мест в 650-местном парламенте, лейбористы – только 239 мест, Шотландская национальная партия (SNP) - 58 мест, либеральные демократы - 10 мест, Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 2 места. Британская валюта отреагировала ростом на эти данные, достигнув уровня 1,55 долл. Сегодня возможна фиксация длинных позиций в паре GBP/USD в момент публикации данных по рынку труда в США.

AUDUSD: под давлением после публикации отчета по монетарной политике РБА

Продавать при пробое уровня 0,7863 с целью 0,7803. Стоп-лосс = 0,7913.

Причина торговой стратегии

РБА понизил прогноз по ВВП Австралии в конце 2015 г до 2,5% с 2,75%, а в конце 2016 года - до 3,25% с 3,5%. РБА понизил прогноз по инфляции в конце 2016 г до 2%-3% с 2,25%-3,25%. Негативные экономические прогнозы предполагают возможность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки в Австралии.

USDJPY: рост перед публикацией апрельской статистики по рынку труда США

Покупать при пробое уровня 120,02 с целью 120,50. Стоп-лосс = 119,55.

Причина торговой стратегии

За прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло с 262 тыс. до 265 тыс., но оказалось ниже прогноза 277 тыс. Несмотря на предпосылки к снижению уровня безработицы в США, апрельский рост занятости может оказаться хуже ожиданий. Согласно докладу консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в апреле произошло сокращение более чем 20 тыс.(г/г) числа рабочих мест в нефтегазовом секторе США.



NZDUSD: под давлением после публикации данных по внешней торговле Китая

Продавать при пробое уровня 0,7420 с целью 0,7370. Стоп-лосс = 0,7470.

Причина торговой стратегии

В апреле Китай сократил потребление импорта c 12,7% (г/г) до 16,7% (г/г). Данные негативны для товарно-сырьевых валют. По паре NZD/USD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня поддержки 0,7420.



USDCAD: рост перед публикацией статистики по рынку труда Канады

Покупать при пробое уровня 1,2203 с целью 1,2306. Стоп-лосс = 1,2150.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по рынку труда Канады. В апреле ожидается рост уровня безработицы в стране с 6,8% до 6,9% и снижение занятости на 4,5 тыс. человек. Негативная статистика, вероятно, окажет давление на луни. Между тем, открытие длинных позиций в паре USD/CAD следует рассматривать при пробое уровня сопротивления 1,2203.