На этой неделе доллар будет консолидироваться в диапазоне 49,5-51,5 рублей

Российская валюта укрепляется на фоне коррекции цен на нефть марки BRENT от поддержки в 65 долл. за баррель и ослабления доллара США в паре с евро. Цены на «черное золото» растут на фоне очередного смягчения монетарной политики в Китае. 10 мая ключевая процентная ставка в этой стране была снижена на 25 б.п. до 5,1%.

Несмотря на то, что вчера Греция не получила от международных кредиторов 7 млрд евро, у нее нашлись деньги для выплаты 750 млн евро МВФ. По словам министра финансов Греции, соглашение о предоставлении Греции очередного кредита может быть достигнуто в следующие несколько дней. Новости поддерживают спрос на рискованные активы, в том числе и на рубль.

Обновление доходностью к погашению по 10-ти летним государственными облигациями США максимума с 2015 года беспокоит купивших их ранее международных инвесторов, но привлекает к ним новых покупателей. Росту доходности американских бондов способствует усиление экономической активности в США – снижение уровня безработицы и стабилизация инфляционных ожиданий на фоне повышения цен на нефть. Однако доходность российских ОФЗ может дать фору американским и европейским коллегам.

Сегодня стоит обратить внимание на аукционы валютного и рублевого РЕПО Банка России. На этой неделе доллар США, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 49,5-51,5 рублей.