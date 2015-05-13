Европейская экономическая статистика поддерживает евро
Покупать при пробое уровня 1,1280 с целью 1,1390. Стоп-лосс = 1,1230.
Причина торговой стратегии
Если в ближайшее время ЕЦБ увеличит финансирование греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA), спрос на евро вырастет. Сейчас евро приближается к уровню 1,1280 после публикации в целом благоприятной экономической статистики по Германии и Франции. ВВП Франции в 1 кв. 2015года вырос на 0,6%(кв/кв) при прогнозе 0,4%(кв/кв). Аналогичный показатель по Германии оказался ниже ожиданий, составив +0,3%(кв/кв). Однако инфляция в Германии в апреле оказалась выше ожиданий, составив +0,5%(г/г). В 9.00 GMT стоит обратить внимание на данные по промышленному производству и ВВП еврозоны.
GBPUSD: консолидация перед публикацией квартального отчета Банка Англии по инфляции
Покупать при пробое уровня 1,5710 с целью 1,5800. Стоп-лосс = 1,5650.
Причина торговой стратегии
Публикация мартовских данных по объему промышленного производства в Великобритании оказала существенную поддержку фунту. В отчетном периоде показатель вырос на 0,5%(м/м) при прогнозе 0,0%(м/м). Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к квартальному отчету Банка Англии по инфляции и выступлению его главы - Марка Карни.
AUDUSD: под давлением после публикации экономической статистики по Китаю
Продавать при пробое уровня 0,7942 с целью 0,7875. Стоп-лосс = 0,8000.
Причина торговой стратегии
Сегодняшняя публикация экономической статистики по Китаю подтвердила необходимость проведения мягкой монетарной политики в этой стране. Показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные средства в Китае в апреле оказались хуже ожиданий. Австралийская экономика, экспортирующая 90% товаров в Китай, нуждается в слабом курсе национальной валюты.
USDJPY: под давлением после публикации платежного баланса Японии
Продавать при пробое уровня 119,70 с целью 119,05. Стоп-лосс = 120,20.
Причина торговой стратегии
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в марте составило 2,80 трлн йен при прогнозе 2,07 трлн иен. Показатель достиг самого большого за семь лет значения благодаря выходу торгового баланса Японии в положительную зону. Новости позитивны для йены. Пробой поддержки 119,7 йен послужит сигналом к ликвидации краткосрочных длинных позиций по доллару США.
Пара USDCAD приближается к поддержке 1,1944
Продавать при пробое уровня 1,1944 с целью 1,1804. Стоп-лосс = 1,2010.
Причина торговой стратегии
Рост цен на нефть марки WTI до 61,3 долл. и снижение мировой резервной валюты в паре с евро оказывают поддержку луни. С технической точки зрения, пробой нижней границы диапазона 1,1944-1,2203 послужит сигналом к открытию коротких позиций по паре USD/CAD.
USDCHF: консолидация перед публикацией статистики по розничным продажам в США
Продавать при пробое уровня 0,9210 с целью 0,9110. Стоп-лосс = 0,9260.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по розничным продажам в США. Ожидаемый в апреле рост продаж на 0,3%(м/м) может оказать небольшую поддержку доллару США. Между тем, ослабление доллара США в паре с евро оказывает давление на пару USD/CHF.
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