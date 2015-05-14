ЦБ подталкивает рубль к равновесному уровню

Главной новостью для участников валютного рынка стало сообщение о том, что российский регулятор с 13 мая начал интервенции по покупке иностранной валюты (за рубли) на внутреннем валютном рынке. Ежедневно Банк России будет покупать иностранную валюту в объеме от 100 до 200 млн долларов США с целью пополнения международных резервов. Этой же цели регулятор мог бы достичь посредством полного сворачивания операций валютного РЕПО, что пока делать преждевременно. По данным Московской биржи, в апреле среднедневной объем торгов на валютном рынке составил 22,1 млрд долларов США (сделки спот и своп). Таким образом, интервенции ЦБ РФ в объемах 100-200 млн долларов в день не окажут существенного влияния на рублевые пары. В большей степени рубль будет ориентироваться на динамику нефтяных цен.

Если бы ЦБ РФ в явном виде заявил бы о том, что для поддержки российских экспортеров и доходов бюджета РФ желательно ослабление рубля, то его независимость (от правительства РФ) была бы поставлена под сомнение.

Между тем, нулевой рост в апреле розничных продаж в США отразил слабую динамику потребительских расходов американских домохозяйств и увеличил вероятность более позднего повышения ставки по федеральным фондам в США. На этом фоне евро сегодня преодолел уровень 1,139 долл. В мае мы не исключаем его роста до 1,15 долл. и ослабления доллара до 48 руб.