К концу года доллар укрепится примерно на 4%

Несмотря на начавшиеся интервенции ЦБ РФ, российская валюта продолжает консолидироваться вблизи уровня в 50 рублей за доллар США, который, по мнению ЦБ РФ и экономического блока правительства РФ, считается равновесным.

Последние полгода российский регулятор тартегирует инфляцию, а не курс рубля. ЦБ РФ придерживается разумной тактики, покупая валюту в резервы вблизи ее равновесного (при текущих внешних условиях) уровня. При закреплении цен на нефть в диапазоне 70-75 долл. равновесным уже будет курс в районе 45 рублей за доллар США. В 2013-2014 годах Минфин тоже покупал валюту для пополнения Резервного фонда и даже заработал, продав часть ее в 1 кв. 2015 года. На фоне проведения операций валютного РЕПО международные резервы РФ с начала этого года просели примерно на 27 млрд долл. До конца 2016 года в рамках операций валютного РЕПО Банк России предоставит российскому банковскому сектору не более 50 млрд долл., которые к нему вернутся не позднее конца 2017 года (максимальный срок операций валютного РЕПО составляет 1 год).

В среднесрочной перспективе на курс рубля по- прежнему будут влиять показатели платежного баланса РФ, монетарная политика ФРС США и ЦБ РФ, производительность труда в РФ и др. факторы. К концу 2015 года мы ожидаем роста доллара США до 52 рублей. С точки зрения спекуляций, покупать доллары США с возможной рублевой доходностью в 4% до конца этого года (на 6,5 месяцев) нецелесообразно. Проще положить деньги на рублевый банковский депозит с доходностью не менее 10% (на 12 месяцев).