Валютный обзор на 15.05 от компании EXNESS

EURUSD: коррекция от уровня сопротивления 1,1446

Покупать при пробое уровня 1,1446 с целью 1,1530. Стоп-лосс = 1,1390.

Причина торговой стратегии

Евро корректируется после публикации смешанной макроэкономической статистики по США. Вчера стало известно, что индекс цен производителей в США в апреле снизился на 0,4%(м/м) при ожидавшемся росте на 0,1%(м/м). В то же время число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю составило лишь 264 тыс., а не 275 тыс., как прогнозировалось. Улучшение ситуации на рынке труда США на фоне сохраняющегося низкого инфляционного давления не позволяют ФРС приступить к ужесточению монетарной политики.

GBPUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в США

Покупать при пробое уровня 1,5812 с целью 1,5937. Стоп-лосс = 1,5750.

Причина торговой стратегии

Сегодня не будет опубликовано значимой экономической статистики по Великобритании. В момент публикации данных по промышленному производству в США следует ожидать роста волатильности пары GBP/USD. В рамках восходящего тренда при пробое уровня сопротивления 1,5812 можно рассмотреть открытие длинных позиций по фунту.

USDJPY: рост на фоне снижения индекса потребительского доверия в Японии

Покупать при пробое уровня 119,58 с целью 120,27. Стоп-лосс = 119,08.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Японии в апреле снизился с 41,7 п. до 41,5 п., оказав давление на йену. Между тем, пара USD/JPY по - прежнему консолидируется в узких диапазонах. По мнению главы Банка Японии, сейчас нет необходимости в дополнительном смягчении политики. Он считает, что примерно в первой половине 2016-го финансового года инфляция в Японии достигнет уровня в 2% годовых.

Осси приближается к уровню 0,8 долл.

Покупать при отбое от уровня 0,8000 с целью 0,8150. Стоп-лосс = 0,7950.

Причина торговой стратегии

Вот уже 4 месяца цены на медь, которую экспортирует Австралия, продолжают расти, оказывая поддержку осси. Недавнее снижение до 5,1% процентной ставки в Китае способствуют росту спроса на товарно-сырьевые активы. При снижении пары AUD/USD к уровню 0,8 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.

USDCAD: консолидация перед публикацией экономической статистики из США

Продавать при пробое уровня 1,1916 с целью 1,1804. Стоп-лосс = 1,1980.

Причина торговой стратегии

Коррекционный отскок пары USD/CAD от уровня 1,1916 может быстро завершиться в момент публикации экономической статистики из США. Сегодня участники рынка узнают данные по объему промышленного производства в США, а также индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Публикуемая во 2 кв. 2015 года американская экономическая статистика пока остается смешанной. В свое время ФРС заявляла, что сроки повышения ставки по федеральным фондам будут зависеть от состояния здоровья американской экономики.

USDCHF: коррекция от уровня поддержки 0,9071

Продавать при пробое уровня 0,9071 с целью 0,9000. Стоп-лосс = 0,9121.

Причина торговой стратегии

Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт Швейцарии в апреле снизился на 2,1%(м/м). Низкое инфляционное давление способствует сохранению ультрамягкой монетарной политики в Швейцарии. Несмотря коррекционный рост пары USD/CHF от уровня 0,9071, покупки доллара США на нисходящем тренде выглядят рискованными.