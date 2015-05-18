На этой неделе доллар США может опуститься до 48 рублей

Нисходящий тренд в паре USD/RUB продолжает набирать обороты после публикации негативной экономической статистики по США и возобновившегося роста цен на нефть. Объем промышленного производства в США в апреле снизился на 0,3%(м/м), а индекс потребительского доверия в мае - с 95,9 п. до 88,6 п. Данные отражают сжатие реального сектора американской экономики и снижение потребительской активности американских домохозяйств. На этом фоне ФРС США вряд ли решится на скорое повышение ключевой процентной ставки в стране.

По данным компании Baker Hughes, число буровых установок, занятых в добыче нефти, за прошлую неделю снизилось на 1,2%, — до 660 единиц. В годовом выражении показатель упал более чем на 56%. Статистика поддержала цены на нефть, которые устремились к майским максимумам, а пара USD/RUB – к минимумам года. При выходе цен на нефть марки BRENT к 80 долл. за баррель возобновится рост числа буровых установок в США. Однако к этому моменту доллар США, вероятно, выйдет в диапазон 40-45 рублей, а ключевые экономические показатели РФ значительно улучшатся.

На этой неделе российская валюта, поддержанная благоприятным внешним фоном и высокими ставками межбанковского кредитования в РФ, может укрепиться до 48 рублей за доллар США.