Валютный обзор на 18.05 от компании EXNESS

Евро консолидируется вблизи майских максимумов

Покупать при пробое уровня 1,1466 с целью 1,1530. Стоп-лосс = 1,1406.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в США в апреле снизился на 0,3%(м/м), а индекс потребительского доверия в США в мае - с 95,9 п. до 88,6 п. Данные отражают сжатие реального сектора американской экономики и снижение потребительской активности американских домохозяйств. На этом фоне ФРС США вряд ли решится на скорое повышение ключевой процентной ставки в стране. Единая европейская валюта, пользуясь слабостью доллара США, в скором времени может протестировать уровень 1,153.

В краткосрочной перспективе фунт может протестировать уровень 1,5633

Покупать при отбое от уровня 1,5633 с целью 1,5812. Стоп-лосс = 1,5580.

Причина торговой стратегии

Индекс цен на жилье в Великобритании от Rightmove в мае снизился на 0,1%(м/м). В годовом выражении рост цен замедлился с 4,7% до 2,5%. Данные отражают низкое инфляционное давление в стране, а также слабость покупательной способности британских домохозяйств. При коррекционном снижении к уровню 1,5633 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций по фунту.

USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 119,75

Покупать при пробое уровня 119,75 с целью 120,25. Стоп-лосс = 119,25.

Причина торговой стратегии

Согласно окончательным данным, объем промышленного производства Японии в марте снизился на 0,8% (м/м), а не на 0,3%(м/м). Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии в марте снизился на 1% (м/м). Статистика негативна для йены. При пробое уровня сопротивления 119,75 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре USD/JPY.

AUDUSD: консолидация около уровня 0,8

Продавать при пробое уровня 0,8000 с целью 0,7873. Стоп-лосс = 0,8050.

Причина торговой стратегии

За последний месяц спрэд доходности между австралийскими и американскими 10-ти летними облигациями расширился на 25 б.п., оказав поддержку осси, которому для дальнейшего роста требуется снятие перекупленности. С технической точки зрения, пробой поддержки 0,7995 может привести к снижению осси до уровня 0,7873.

USDCAD: консолидация перед публикацией экономической статистики из США

Продавать при пробое уровня 1,1989 с целью 1,1916. Стоп-лосс = 1,2040.

Причина торговой стратегии

По данным компании Baker Hughes, число буровых установок, занятых в добыче нефти, за прошлую неделю снизилось на 1,2%, — до 660 единиц. В годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Статистика поддержала цены на нефть, которые устремились к майским максимумам. На этом фоне пара USD/CAD может вновь протестировать уровень 1,1916.

Цены на золото тестируют уровень 1232 долл.

Покупать при пробое уровня 1232 с целью 1255. Стоп-лосс = 1220.

Причина торговой стратегии

Цены на золото обновили полуторамесячный максимум после публикации 15 мая негативной макроэкономической статистики по США. При пробое уровня сопротивления 1232 долл. стоит рассмотреть открытие дополнительных длинных позиций по золоту.