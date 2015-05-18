На этой неделе евро может протестировать уровень 1,153 долл.

На прошлой неделе были опубликованы негативные апрельские данные по розничным продажам, объему промышленного производства, индексу цен производителей США. Таким образом, в начале 2 кв. 2015 года здоровье американской экономики остается слабым, а вероятность июньского роста ставки по федеральным фондам – близкой к нулю.

В конце этой недели стоит обратить внимание на апрельские данные по инфляции в США и на заседание Банка Японии. Вероятно, японский регулятор сохранит без изменений объем покупок активов, что повлечет снижение доллара США до 118,5 йен.

Поддержку евро на этой неделе может оказать статистика по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. В течение недели пара EUR/USD, вероятно, протестирует уровень 1,153.

Несмотря на перекупленность, в краткосрочной перспективе пара GBP/USD может вырасти до уровня 1,59. Поддержать фунт может инфляционная статистика и данные по розничным продажам в Великобритании.

Если в мае индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC вплотную приблизится к уровню 50 п., пара AUD/USD может закрепиться выше уровня.