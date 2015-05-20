В текущем квартале евро может вновь протестировать 57,5 рублей

Вчерашнее заявление Бенуа Кёре о том, что в мае и июне ЕЦБ может купить вдвое больший объем облигаций стран еврозоны, чем обычно, спровоцировало снижение евро и недолларовых активов по отношению к мировой резервной валюте. Публикация апрельской статистики по строительному сектору США вызвала дополнительный спрос на доллар США. Дополнительную поддержку паре USD/RUB оказало снижение ставки межбанковского кредитования mosprime (o/n) c 13,37% до 13,27% и цен на нефть марки BRENT ниже 65 долл. за баррель.

Вероятно, коррекция доллара к рублю завершится вблизи отметки в 50 рублей. В мае российская валюта сохраняет хорошие шансы на укрепление до 48 рублей за доллар США. Российская экономика чувствует себя комфортно при текущих ценах на нефть (так как в бюджет заложена цена в 50 долл. за баррель). По данным Росстата, в 1 кв. 2015 года падение ВВП РФ составило лишь 1,9% (кв/кв) при ожидавшемся МЭР РФ падении показателя на 2,2% (кв/кв).

Сегодня стоит обратить внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США и протоколы предыдущего заседания ФРС США. Ожидаемое снижение запасов и вероятная публикация мягких или нейтральных протоколов ФРС США окажет давление на мировую резервную валюту.

Развязка греческой драмы может случиться достаточно скоро. Международные кредиторы не заинтересованы в дефолте Греции, который спровоцирует рост кредитных рисков в Европе и будет иметь далеко идущие политические последствия. В текущем квартале евро сохраняет шансы выйти в диапазон 1,15-1,20 долл. и к 57,5 руб.