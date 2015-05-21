Внешние факторы поддерживают рубль

Российский рубль получил поддержку от улучшения внешних факторов - отскока цен на нефть от уровня 64 долл. за баррель и пары EUR/USD – от отметки 1,11. В ближайшие недели мы допускаем повторное тестирование нефтью марки BRENT уровня 69,5 долл. за баррель, парой EUR/USD - отметки 1,1466 и снижения пары USD/RUB до уровня 48.

Цены на нефть возобновили рост после публикации еженедельной статистики по запасам нефти в США. За прошлую неделю запасы сократились на 2,67 млн баррелей.

Апрельские протоколы заседания ФРС указали на низкую вероятность повышения в июне ставки по федеральным фондам в США. Низкий рост ВВП США в 1 кв. 2015 года, инфляция, находящаяся значительно ниже целевого уровня в 2%, сильный доллар не позволяют ФРС США приступить к скорому ужесточению монетарной политики. Более того, сейчас некоторые участники рынка настраиваются на рост ключевой процентной ставки в США даже не в сентябре, а лишь в декабре 2015 года.

Вчерашнее успешное размещение Минфином ОФЗ (спрос превысил предложение более чем в 3 раза) отражает сохраняющийся интерес инвесторов к российским активам с фиксированной доходностью и настраивает на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки в РФ. 15 июня она может быть снижена до 12% годовых.