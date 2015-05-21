Валютный обзор на 21.05 от компании EXNESS

EURUSD: рост после публикации протоколов ФРС США

Покупать при пробое уровня 1,1131 с целью 1,1204. Стоп-лосс = 1,1071.

Причина торговой стратегии

Апрельские протоколы заседания ФРС указали на низкую вероятность повышения в июне ставки по федеральным фондам в США. Низкий рост ВВП США в 1 кв. 2015 года, инфляция, находящаяся значительно ниже целевого уровня в 2%, сильный доллар не позволяют ФРС США приступить к скорому ужесточению монетарной политики. Новости позитивны для недолларовых активов.

GBPUSD: рост после публикации протоколов Банка Англии и ФРС США

Покупать при пробое уровня 1,5566 с целью 1,5630. Стоп-лосс = 1,5516.

Причина торговой стратегии

Опубликованные вчера протоколы Банка Англии и ФРС США оказались мягкими. Все 9 членов комитета по монетарной политике Банка Англии выступили за сохранение ключевой процентной ставки и программы покупок активов без изменений, как и ожидалось. Сюрприз преподнесла ФРС, которая засомневалась в необходимости повышения в июне ставки по федеральным фондам в США. Сегодня поддержку фунту может оказать апрельская статистика по розничным продажам в Великобритании.

USDJPY: консолидация в диапазоне 120,84-121,47

Покупать при отбое от уровня 120,84 с целью 121,47. Стоп-лосс = 120,34.

Причина торговой стратегии

Мягкие протоколы ФРС США оказали давление на доллар США в паре с йеной. Сегодня стоит обратить внимание на еженедельную статистику по рынку труда и продажи домов на вторичном рынке недвижимости США. При снижении пары USD/JPY к уровню 120,84 можно рассмотреть открытие длинных позиций.

AUDUSD: консолидация после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая

Покупать при пробое уровня 0,7913 с целью 0,7963. Стоп-лосс = 0,7863.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в мае вырос с 48,9 п. до 49,1 п., но оказался хуже прогноза 49,3 п. Вероятно, на фоне недавнего смягчения монетарной политики деловая активность в Китае продолжит расти. В целом новости позитивны для товарно-сырьевых валют, в том числе и осси.

Существуют риски снижения пары USDCAD ниже уровня 1,2165

Продавать при пробое уровня 1,2165 с целью 1,1916. Стоп-лосс = 1,2215.

Причина торговой стратегии

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,67 млн баррелей до 482,2 млн баррелей. Данные оказали поддержку ценам на нефть и валютам стран экспортеров сырья. Мягкая риторика апрельских протоколов ФРС США играет на руку луни. При пробое уровня 1,2165 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре USD/CAD.

Пара USDCHF скатывается к поддержке 0,9297

Продавать при пробое уровня 0,9297 с целью 0,9071. Стоп-лосс = 0,9408.

Причина торговой стратегии

Валютная пара USD/CHF продолжает находиться под давлением после публикации мягких протоколов ФРС США. Сейчас некоторые участники рынка настраиваются на рост ключевой процентной ставки в США лишь в декабре 2015 года.