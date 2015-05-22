Доллар США может снизиться ниже 49,5 рублей

Если в июне не случится дефолта Греции или Украины, российская валюта сильно не изменится относительно текущих уровней. Давление на рубль может оказать снижение цен на нефть ниже 60 долл. за баррель (если 5 июня члены ОПЕК увеличат квоты на добычу нефти, что маловероятно), сокращение более чем на 50 б.п. ключевой процентной ставки или увеличение объема интервенций по покупке валюты в резервы со стороны Банка России.

Вчерашняя экономическая статистика по США оказалась хуже ожиданий. В частности, за прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло с 264 тыс. до 274 тыс. Рост данного показателя сокращает шансы на снижение в мае уровня безработицы в США с 5,4% до 5,3% и оказывает давление на мировую резервную валюту. Сегодня стоит обратить внимание на экономические прогнозы Дж. Йеллен и публикацию индекса потребительских цен в США. В течение дня допускаем снижение доллара США ниже 49,5 рублей.