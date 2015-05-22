Валютный обзор на 22.05 от компании EXNESS

EURUSD: рост после публикации ВВП Германии за 1 кв. 2015 года

Покупать при пробое уровня 1,1181 с целью 1,1251. Стоп-лосс = 1,1131.

Причина торговой стратегии

ВВП Германии в 1 кв. 2015 года вырос на 0,3%(кв/кв) и 1,0%(г/г), как и ожидалось. Новости сигнализируют о стабилизации деловой активности в крупнейшей экономике еврозоны. Программа QE, запущенная в марте ЕЦБ, поддержит рост экономик еврозоны в 2015-2016 годах.

GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,5702

Покупать при пробое уровня 1,5702 с целью 1,5812. Стоп-лосс = 1,5650.

Причина торговой стратегии

Вчера поддержку фунту оказал апрельский рост розничных продаж в Великобритании на 1,2%(м/м), оказавшийся в 3 раза лучше прогноза. Статистика отражает рост потребительских расходов в стране, которые в свою очередь формируют значительную часть ВВП Великобритании. Как известно, аналогичный показатель в США в апреле продемонстрировал нулевой рост в месячном выражении.

USDJPY: под давлением после заседания Банка Японии

Покупать при отбое от уровня 120,49 с целью 121,47. Стоп-лосс = 119,90.

Причина торговой стратегии

Банк Японии сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн йен в год. По мнению регулятора, потребление является устойчивым на фоне постепенного улучшения ситуации с занятостью и заработными платами. Новости позитивны для йены.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 135,33

Покупать при пробое уровня 135,33 с целью 136,88. Стоп-лосс = 134,80.

Причина торговой стратегии

Пара EUR/JPY продолжает консолидацию после заседания Банка Японии, на котором было принято решение о сохранении объема покупок активов без изменений. Это оказало поддержку йене. Между тем, осенью 2015 года стимулирующая программа, возможно, будет расширена. Сегодня поддержку евровым кросс-курсам может оказать публикация индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo и выступление М.Драги.

USDCAD: консолидация перед публикацией экономической статистики по Канаде

Продавать при пробое уровня 1,2165 с целью 1,1916. Стоп-лосс = 1,2215.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен и объем розничных продаж в Канаде. Ожидаемый в апреле рост данных показателей, вероятно, окажет поддержку луни. Пробой нижней границы диапазона 1,2165-1,2254 послужит сигналом к открытию коротких позиций в паре USD/CAD.



GOLD: рост перед публикацией индекса потребительских цен США

Покупать при пробое уровня 1213 с целью 1232. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

За прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло с 264 тыс. до 274 тыс. Рост данного показателя сокращает шансы на снижение в мае уровня безработицы в США с 5,4% до 5,3% и оказывает давление на мировую резервную валюту. Сегодня стоит обратить внимание на экономические прогнозы Дж. Йеллен и публикацию индекса потребительских цен в США.