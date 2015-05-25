На этой неделе доллар может снизиться до 121 йены

В минувшую пятницу поддержку мировой резервной валюте оказали данные по инфляции в США и выступление Дж.Йеллен. В апреле индекс потребительских цен вырос на 0,1%(м/м), а ядро показателя – на 0,3%(м/м) при прогнозе +0,2%(м/м). По оценкам Банка Англии, к началу 2016 года эффект на инфляцию от снижения во втором полугодии 2014 года цен на нефть будет отыгран. По мнению Дж. Йеллен, если экономическая ситуация продолжит тенденцию к улучшению, то ФРС США предпримет первые шаги по повышению ставки, рост которой может состояться в конце 2015 года. Это известно рынку. Ужесточение процентной политики в США, вероятно, состоится в декабре 2015 года.

На этой неделе стоит обратить внимание на заказы на товары длительного пользования в США и вторую оценку ВВП США за 1 кв. 2015 года. Ожидаемое снижение показателей скорректирует недавний рост мировой резервной валюты. В течение недели доллар США рискует снизиться до 121 йены, а пара EUR/USD – закрепиться выше уровня 1,107.

Пара USD/CAD на этой неделе может снизиться до уровня 1,2165. Луни получит поддержку, если Банк Канады сохранит без изменений ключевую процентную ставку, а данные по ВВП Канады покажут рост.

Пересмотр с 0,3%(кв/кв) до 0,4%(кв/кв) оценки роста ВВП Великобритании за 1 кв. 2015 года поспособствует росту фунта к отметке 1,56 долл.