Валютный обзор на 25.05 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне роста опасений в отношении Греции

Продавать при пробое уровня 1,0964 с целью 1,0902. Стоп-лосс = 1,1014.

Причина торговой стратегии

По словам министра внутренних дел Греции Никоса Вуциса, у Греции нет 1,6 млрд евро, которые ей нужно отдать МВФ в начале июня. Инвесторы, ожидающие скорого дефолта Греции с ее последующим выходом из еврозоны, продают единую европейскую валюту, что возможно преждевременно. ЕЦБ и МФВ (в отличие от Германии) неоднократно говорили, что вопроса о выходе Греции из еврозоны не стоит.

GBPUSD: под давлением на фоне роста инфляционных ожиданий в США

Продавать при пробое уровня 1,5465 с целью 1,5352. Стоп-лосс = 1,5515.

Причина торговой стратегии

Апрельский рост базовой инфляции в США на 0,3%(м/м) усилил вероятность повышения в конце 2015 года ставки по федеральным фондам в США и оказал поддержку мировой резервной валюте. После коррекции открытие коротких позиций по фунту можно рассмотреть при пробое уровня 1,5465 долл.

USDJPY: под давлением после публикации торгового баланса Японии

Продавать при пробое уровня 121,47 с целью 121,07. Стоп-лосс = 121,87.

Причина торговой стратегии

Благодаря снижению за последние несколько лет курса йены торговый баланс Японии в апреле 2015 года составил минус 53,4 млрд йен при прогнозе минус 318,9 млрд йен. В отчетном периоде экспорт вырос на 8%(г/г), а импорт снизился на 4,2%(г/г). Постепенное улучшение торгового баланса, входящего в структуру ВВП Японии, окажет поддержку йене.

EURJPY: консолидация около уровня 133,30

Продавать при пробое уровня 133,30 с целью 132,55. Стоп-лосс = 133,80.

Причина торговой стратегии

Усиление йены после публикации торгового баланса Японии оказывает давление на пару EUR/JPY. Кроме того, инвесторы пытаются продавать евро на коррекционных отскоках, опасаясь за судьбу греческой экономики.

USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2320

Покупать при пробое уровня 1,2320 с целью 1,2390. Стоп-лосс = 1,2270.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу луни попал под давление после публикации инфляционной статистики по США и Канаде. В США базовая инфляция в апреле выросла на 0,3%(м/м), а в Канаде – лишь на 0,1%(м/м). Инвесторы покупают мировую резервную валюту, ожидая повышения в среднесрочной перспективе ставки по федеральным фондам в США.

NZDUSD: консолидация перед публикацией торгового баланса Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7280 с целью 0,7178. Стоп-лосс = 0,7330.

Причина торговой стратегии

Киви консолидируется около уровня поддержки 0,7280 перед публикацией статистики по внешней торговле Новой Зеландии. Данный уровень может не устоять, если доллар США продолжит усиливать свои позиции в паре с евро.