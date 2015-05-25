Доллар прощупывает уровень в 50 рублей

Необходимость уплаты налогов (НДС, НДПИ) способствует росту спроса на рубль, несмотря на ухудшение внешних факторов.

Апрельский рост базовой инфляции в США на 0,3%(м/м) усилил вероятность повышения в конце 2015 года ставки по федеральным фондам и оказал поддержку мировой резервной валюте. Валютная пара EUR/USD снизилась ниже уровня 1,105, цены на нефть марки BRENT – к уровню 65 долл. за баррель.

Банк России оказывает косвенное давление на рубль, отменяя годовой аукцион валютного РЕПО. Спрос на валюту в РФ со стороны российского банковского сектора, который кредитует российских экспортеров, остается действительно низким. Крупные выплаты внешних долгов в этом году предстоят лишь в сентябре и декабре.

На этой неделе стоит обратить внимание на статистику по объему заказов на товары длительного пользования в США и вторую оценку ВВП США за 1 кв. 2015 года. Слабые данные могут спровоцировать падение мировой резервной валюты. В течение дня доллар будет консолидироваться в диапазоне 49,5-50 рублей.