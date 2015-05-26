В краткосрочной перспективе доллар может вырасти до 50,8 рублей

Завершение налогового периода в РФ в ближайшее время окажет давление на ставки межбанковского кредитования, что может ослабить российскую валюту до 50,8 рублей за доллар США.

Поддержку доллару США на международном валютном рынке оказывают опасения в отношении Греции и высказывание вице-президента ФРС США. По мнению Фишера, ужесточение монетарной политики в США будет постепенным и к 2017-2018 годам ставка по федеральным фондам в США достигнет 3,25–4,00%. К этому моменту ключевые ставки в еврозоне и Японии, вероятно, останутся ниже американских (а российские могут снизиться до 5-6%). Таким образом, тренд на усиление доллара США в долгосрочной перспективе остается в силе.

Катализатором движений на российском валютном рынке станет 5 июня. В этот день Греция должна будет выплатить МВФ 0,3 млрд евро, а страны ОПЕК соберутся для обсуждения вопроса квот на добычу нефти, которые видимо останутся без изменений. Денег у греческого правительства практически нет. Международные кредиторы готовы их дать, если Греция обяжется проводить более жесткие экономические реформы. Однако сокращение государственных расходов и рост налоговой нагрузки в стране не устраивает Афины.