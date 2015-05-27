В краткосрочной перспективе доллар может выйти в диапазон 51,4-52 рубля

Пара USD/RUB закрепилась выше уровня 50 после публикации экономических данных по США. Объем заказов на товары длительного пользования в США без учета транспортной компоненты, продажи новых домов и индекс потребительского доверия от Conference Board показали рост, что просигнализировало об усилении деловой активности в США во 2 кв. 2015 года и увеличило шансы на ужесточение в текущем году процентной политики в США.

В то же время Банк России продолжит снижение ключевой процентной ставки по мере снижения инфляции в стране. По нашим оценкам, по итогам 2 кв. 2015 года инфляция в РФ снизится, но останется выше 15% годовых. Безусловно, открытие во второй половине 2015 года западных рынков капитала для компаний и банковского сектора РФ существенно бы облегчило положение дел в РФ и укрепило бы рубль. Однако правительство РФ придерживается более консервативного сценария, ожидая сохранения санкций фактически до следующих президентских выборов в РФ.

Если в ближайшие недели цены на нефть резко пойдут вниз, доллар США может вырасти и до 54 рублей. В краткосрочной же перспективе он может выйти в диапазон 51,4-52 рубля.