Валютный обзор на 27.05 от компании EXNESS

EURUSD: рост после публикации индекса потребительского доверия в Германии от Gfk

Покупать при пробое уровня 1,0938 с целью 1,1004. Стоп-лосс = 1,0880.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk, рассчитываемый на июнь, вырос с 10,1 п. до 10,2 п. и превзошел прогноз 10,0 п. Данные сигнализируют о росте потребительских расходов в крупнейшей экономике еврозоны, что оказывает поддержку евро.

Пара USDCHF приближается к поддержке 0,9464

Продавать при пробое уровня 0,9464 с целью 0,9404. Стоп-лосс = 0,9514.

Причина торговой стратегии

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в апреле снизился с 1,34 п. до 1,25 п., отразив снижение потребительской активности в стране. Несмотря на это, перекупленность доллара США на международном валютном рынке привела к фиксации длинных позиций и в паре USD/CHF.

USDJPY: коррекция после тестирования 8-и летних максимумов

Покупать при пробое уровня 123,32 с целью 123,96. Стоп-лосс = 122,70.

Причина торговой стратегии

Валютная пара USDJPY приблизилась к 8-и летнему максимуму после публикации экономических данных по США. Объем заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты в апреле вырос на 0,5% (м/м), продажи новых домов в апреле составили 517 тыс. при прогнозе 501 тыс., индекс потребительского доверия от Conference Board в мае вырос до 95,4 п. при прогнозе 95,2 п. Данные отразили рост деловой активности во 2 кв. 2015 года и увеличили шансы на ужесточение в текущем году процентной политики в США.

AUDUSD: рост после публикации индекса опережающих экономических индикаторов Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7803 с целью 0,7870. Стоп-лосс = 0,7750.

Причина торговой стратегии

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac в марте вырос на 0,1%(м/м). Данные сигнализируют о вероятном расширении национальной экономики в ближайшие 3-6 месяцев. При пробое уровня сопротивления 0,7803 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по осси.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 134,50

Покупать при пробое уровня 134,50 с целью 135,33. Стоп-лосс = 134,00.

Причина торговой стратегии

Ослабление йены в паре с долларом США способствует росту пары EUR/JPY. За последний месяц спред доходности между 10-ти летними государственными облигациями Германии и Японии вырос на 31 б.п. до 0,17%, оказав поддержку паре.

USDCAD: консолидация перед заседанием Банка Канады

Продавать при пробое уровня 1,2394 с целью 1,2304. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.00 GMT состоится заседание Банка Канады. Ожидаемое сохранение регулятором ключевой процентной ставки без изменений на уровне 0,75% может оказать поддержку луни. Отметим, что еженедельная статистика по запасам нефти в США будет опубликована завтра.