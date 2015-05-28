После коррекции доллар может вырасти до 54 рублей

После тестирования долларом США уровня в 52,4 рубля сегодня можно ожидать его коррекционного снижения. Доллар США теряет позиции к евро, который отыгрывает вчерашнее заявление А. Ципраса о достижении в скором времени соглашения между Грецией и ее кредиторами. Если не прямые, то альтернативные издержки выхода Греции из еврозоны беспокоят европейских кредиторов.

Между тем, становится очевидным, что во второй половине мая долгосрочный тренд, начавшийся в 2014 году, на усиление доллара США возобновился. Падение цен на нефть и распродажи валют стран экспортеров сырья связаны с ожиданиями роста во второй половине текущего года ставки по федеральным фондам в США.

Ранее предполагалось, что после сворачивания программы QE3 ФРС начнет повышение ключевой процентной ставки через 6 месяцев, то есть в апреле 2015 года, чему не суждено было сбыться из-за слабого роста американской экономики в 1 кв. 2015 года. Однако ряд макроэкономических показателей по США во 2 кв. 2015 года указали на восстановление здоровья крупнейшей экономики мира.

Сегодня вечером стоит обратить внимание на еженедельную статистику по рынку труда и данные по запасам нефти в США. Российская валюта продолжит ослабевать к доллару США в рамках глобальных тенденций. Перед июньским заседанием стран ОПЕК доллар США может вырасти до 54 рублей.