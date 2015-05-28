Валютный обзор на 28.05 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем 1,0938

Покупать при пробое уровня 1,0938 с целью 1,1004. Стоп-лосс = 1,0880.

Причина торговой стратегии

Валютная пара EUR/USD растет, отыгрывая заявление А. Ципраса о достижении в скором времени соглашения между Грецией и ее кредиторами. Сегодня вечером стоит обратить внимание на еженедельную статистику по рынку труда в США. Снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в этой стране ограничит рост пары EUR/USD.



GBPUSD: рост перед публикацией ВВП Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5375 с целью 1,5437. Стоп-лосс = 1,5325.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликована вторая оценка ВВП Великобритании за 1 кв. 2015 года. Если показатель будет пересмотрен в сторону роста - с 0,3%(кв/кв) до 0,4%(кв/кв), спрос на фунт вырастет. В пользу этого говорит хорошая динамика потребительских расходов британских домохозяйств.

В краткосрочной перспективе пара USDCAD может снизиться ниже уровня 1,244

Продавать при пробое уровня 1,2440 с целью 1,2394. Стоп-лосс = 1,2485.

Причина торговой стратегии

Как и ожидалось, вчера Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75%. На данный момент текущий курс денежно-кредитной политики более чем приемлемый, считают в Банке Канады. Инфляция в стране держится на уровне 0,8%, находясь ближе к нижней границе таргетируемого диапазона 1-3%. Регулятор связывает это с низкими ценами на энергоносители. Новости нейтральны для луни. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию платежного баланса Канады за 1 кв. 2015 года.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения капиталовложений в Австралии

Продавать при пробое уровня 0,7670 с целью 0,7562. Стоп-лосс = 0,7730.

Причина торговой стратегии

Объем новых капитальных расходов в частном секторе Австралии в 1 кв. 2015года снизился на 4,4%(кв/кв) при прогнозе минус 2%(кв/кв). Новости негативны для осси. При пробое уровня поддержки 0,7670 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре AUD/USD.

EURJPY: рост на фоне увеличения инфляционного давления в Германии

Покупать при пробое уровня 135,49 с целью 136,77. Стоп-лосс = 134,90.

Причина торговой стратегии

Цены на импорт в Германии в апреле выросли на 0,6%(м/м) при прогнозе +0,5%(м/м). В годовом выражении показатель вырос с минус 1,4% до минус 0,6%. Данные сигнализирует о росте инфляционного давления в крупнейшей экономике еврозоны и могут спровоцировать рост доходности по немецким облигациям.

USDCHF: под давлением на фоне роста торгового баланса Швейцарии

Продавать при пробое уровня 0,9460 с целью 0,9404. Стоп-лосс = 0,9510.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Швейцарии в апреле вырос с 2,5 млрд до 2,86 млрд швейцарских франков. Рост показателя, входящего в структуру ВВП Швейцарии, окажет поддержку франку. Дополнительное давление на пару USD/CHF создает слабость доллара США в паре с евро.