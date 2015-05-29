К концу года пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 50-54

Исходя из вчерашних прогнозов МЭР РФ, можно сделать вывод о том, что в 2015 году чистый экспорт товаров из РФ снизится почти на 31% (г/г) до 131 млрд долл., а отток капитала - на 27,4% (г/г) до 110 млрд долл. Если учитывать динамику баланса услуг, то, по оценкам МЭР, в 2015 году положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ составит 59 млрд рублей, что, безусловно, окажет стабилизирующее влияние на рубль. По итогам 2015 года пара USD/RUB, вероятно, не выйдет за пределы диапазона 50-54.

Несмотря на краткосрочные флуктуации цен на нефть, снижение которых мы допускаем до 60 долларов (а рубля - до 54 рублей за доллар) в течение следующей недели, по итогам года, вероятно, они установятся в диапазоне 60-70 долларов. МВФ прогнозирует среднюю стоимость барреля в 2015 году в 62 долл.

Сегодня мы ожидаем снижения доллара США до 52 рублей в момент публикации данных по ВВП США за 1 кв. 2015 года.