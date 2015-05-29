Валютный обзор на 29.05 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем 1,0974

Покупать при пробое уровня 1,0974 с целью 1,1065. Стоп-лосс = 1,0924.

Причина торговой стратегии

Розничные продажи в Германии в апреле выросли на 1,7%(м/м) при прогнозе +0,8%(м/м), отразив рост потребительских расходов в крупнейшей экономике еврозоны. Потребительские расходы во Франции в апреле выросли на 0,1%(м/м), оказавшись хуже прогноза +0,2%(м/м). В целом статистика позитивна для евро. Однако участники рынка неохотно покупают его после заявления главы МВФ Кристин Лагард, которая допустила возможность выхода Греции из состава еврозоны.

USDCHF: рост после публикации ВВП Швейцарии за 1 кв. 2015 года

Покупать при пробое уровня 0,9478 с целью 0,9542. Стоп-лосс = 0,9428.

Причина торговой стратегии

ВВП Швейцарии в 1 кв. 2015 года снизился на 0,2%(кв/кв) при прогнозе минус 0,1%(кв/кв). Экспорт товаров в отчетном периоде снизился на 2,3% из-за резкого укрепления швейцарской валюты. В то же время ВВП поддержали расходы швейцарских домохозяйств и инвестиции в оборудование, которые выросли на 0,5%.

USDCAD: консолидация перед публикацией ВВП Канады и США за 1 кв. 2015 года

Продавать при пробое уровня 1,2394 с целью 1,2323. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

В 1 кв. 2015 года ожидается рост ВВП Канады на 0,1%(кв/кв) и снижение ВВП США на 0,8%(кв/кв). Вероятно, публикуемая в 12.30 GMT статистика окажет некоторое давление на пару USD/CAD, по которой стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня поддержки 1,2394.

GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5259

Продавать при пробое уровня 1,5259 с целью 1,5165. Стоп-лосс = 1,5310.

Причина торговой стратегии

Британская валюта остается под давлением после публикации недостаточно сильных данных по ВВП Великобритании за 1 кв. 2015 года. В отчетном периоде показатель вырос на 0,3%(кв/кв), оказавшись ниже прогноза +0,4%(кв/кв). При пробое уровня поддержки 1,5259 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по фунту.



USDJPY: консолидация после публикации макроэкономической статистики по Японии

Продавать при пробое уровня 123,58 с целью 122,80. Стоп-лосс = 124,10.

Причина торговой стратегии

Апрельские экономические данные по Японии в целом оказались лучше ожиданий. Объем промышленного производства в Японии вырос на 1,0%(м/м), число закладок новых домов - на 0,4%(г/г), базовый индекс потребительских цен – на 0,3%(г/г), уровень безработицы снизился с 3,4% до 3,3%. В отчетном периоде снизились на 1,3% (г/г) расходы японских домохозяйств. Статистика может оказать некоторую поддержку йене.



Киви тестирует минимум 2015 года

Продавать при пробое уровня 0,7126 с целью 0,7000. Стоп-лосс = 0,7180.

Причина торговой стратегии

Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в марте снизился с 30,2 п. до 15,7 п. Статистика сигнализирует о вероятном сокращении инвестиционных расходов в стране. На фоне роста доллара США в краткосрочной перспективе киви может обновить минимум 2015 года.