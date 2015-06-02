В течение дня евро продолжит консолидацию вблизи уровня 58 рублей

Сегодня вероятна фиксация длинных позиций в рублёвых парах на фоне улучшения внешней обстановки. Цены на нефть марки BRENT растут, приближаясь к 66 долл. за баррель, евро корректируется к уровню 1,1 долл.

Рост евро мы связывает с ожиданиями увеличения до 0,2%(г/г) инфляции в еврозоне и высокой вероятностью заключения промежуточного соглашения между греческим правительством и его кредиторами. Вчера в Берлине состоялась встреча Ф.Олланда, А. Меркель, Жан-Клода Юнкера, Марио Драги и Кристин Лагард. Ее участники договорились активизировать переговоры в отношении греческой темы. Если Греция не выплатит 300 млн евро МВФ в эту пятницу, самую слабую в экономическом плане экономику еврозоны ждет технический дефолт.

После отмены годовых аукционов валютного РЕПО коммерческие банки РФ могут по прежнему привлекать валютную ликвидность у ЦБ РФ на меньшие сроки - неделю и месяц. Сегодня ЦБ РФ поддержит рубль, предложив на недельном аукционе рублевого РЕПО всего 1,29 трлн руб., что меньше 1,78 трлн руб., предложенных им на прошлой неделе. В течение дня доллар США может снизиться до 52,8 рублей, а евро – до 58 рублей.