В краткосрочной перспективе доллар может протестировать 54 рубля

Окончание налогового периода в РФ оказало давление на ставки межбанковского кредитования в РФ и рубль. Впервые за последнюю неделю однодневная ставка снизилась с 13,25% до 12,7%. Между тем, Банк России по мере ослабления рубля начинает в меньших объёмах покупать валюту в резервы – в начале июня он купил не 200 млн долл., а лишь 150 млн долл.

Несмотря на греческие проблемы, экономика крупнейшего торгового партнера РФ – еврозоны постепенно оживает. В мае инфляция в регионе выросла на 0,3%(г/г) при прогнозе 0,2%(г/г), что подтолкнуло вверх доходность 10-ти летних облигаций Германии с 0,53% до 0,71%, а евро – к уровню 1,12 долл. Сегодня участники рынка обратят внимание на заявление Марио Драги в отношении проводимой в еврозоне монетарной политики.

На фоне снижения в апреле на 0,4%(м/м) объема промышленных заказов в США у инвесторов появилась неуверенность в значительном росте американской экономики во 2 кв. 2015 года после просадки в 1 кв. 2015 года. Сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в сфере услуг США, торговый баланс и данные по занятости в частном секторе США от ADP.

Риски снижения цен на нефть в момент публикации еженедельных запасов нефти и нефтепродуктов в США оказывают давление на рубль. По данным API, за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 1,8 млн баррелей. В краткосрочной перспективе доллар США, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 53-54 рублей.