В краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 54 рублей

Обострение геополитической ситуации на юго-востоке Украины оказало существенное давление на российские активы. В результате при растущем евро и относительно высоких ценах на нефть российская валюта обвалилась до 55 рублей за доллар США.

Между тем, сектор услуг в России начинает постепенно оживать, о чем сигнализирует майский рост с 50,7 п. до 52,8 п. индекса деловой активности в этой сфере. Стагнация в промышленном секторе продолжается. В мае индекс деловой активности в производственном секторе РФ снизился с 48,9 п. до 47,6 п. Для поддержки экономики РФ требуется предоставление экономическим агентам больших объемов рублевой ликвидности по более низким процентным ставкам. 15 июня Банк России, вероятно, примет решение о снижении ключевой процентной ставки до 12% годовых, что окажет небольшое давление на рубль.

Безусловно, дальнейшее ослабление доллара США в паре с евро приведет к фиксации длинных позиций в паре USD/RUB. По мнению А.Ципраса, в скором времени соглашение между греческим правительством и его кредиторами будет достигнуто. Эти ожидания, а также повышение ЕЦБ прогноза роста инфляции в еврозоне в 2015 году с 0 до 0,3%(г/г) подталкивают доходность европейских облигаций и евро вверх.

Мягкая риторика представителей ФРС США Булларда и Эванса ограничивает рост доллара и в паре с рублем. По словам Булларда, наблюдавшаяся недавно слабость американской экономики, вероятно, будет временной, но ФРС хочет подтверждения восстановления. Эванс придерживается мягкого подхода в проведении монетарной политики и не поддерживает повышение ставок в США до начала 2016 года.

В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижения доллара США до 54 рублей.