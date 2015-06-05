К. Юдаева приостановила распродажи рубля

По словам первого зампреда ЦБ РФ К. Юдаевой, ЦБ РФ может отменить ежедневные валютные интервенции при (сохранении) сильной волатильности. Ее коллега – Дмитрий Тулин еще вчера отметил, что в настоящее время волатильность и нестабильность на международных финансовых рынках остается очень высокой. Мы в первую очередь обращаем внимание на сильные распродажи облигаций в мире, которые отчасти были спровоцированы ростом инфляционного давления в еврозоне.

Снижение объема покупок валюты может приостановить распродажи рубля, который отыгрывает рост геополитических рисков, связанных с Украиной. Нарушение Минских договоренностей, вероятно, приведет к продлению западных санкций в отношении РФ, как минимум, до конца текущего года. В июне сохраняются риски снижения рубля до 60 рублей за доллар. Факторы, которые могут спровоцировать такое падение остаются прежними – геополитика, возможность дефолта Греции и/или Украины, резкое снижение цен на нефть, улучшение макроэкономической статистики по США.

Как стало известно, Греция в июне выплатит МВФ 1,6 млрд евро не по частям, а одним платежом (30 июня). Таким образом, возможность дефолта Греции, который мог наступить сегодня, откладывается на конец месяца. Для получения помощи от ЕС в размере 7,2 млрд евро греческое правительство должно обеспечить первичный профицит бюджета в 2015 году в 1%, в 2016 году – в 2%, 2017 г – в 3%.

Сегодня мы ожидаем сохранения квот на добычу нефти странами ОПЕК без изменений. По мнению министра нефти Ирака Адель Абдул-Махди, цены на черное золото достигнут 75 долл. за баррель к концу текущего года.

Мы считаем текущее ослабление рубля временным, ожидая в среднесрочной перспективе возвращения пары USD/RUB в диапазон 50-54 рублей.