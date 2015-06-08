ЦБ РФ снижает свое присутствие на российском валютном рынке

По данным ЦБ РФ, российский регулятор 4 июня снизил объем покупок валюты в резервы с 200 млн до 131 млн долл. Таким образом, заявление К. Юдаевой, сделанное в минувшую пятницу об интервенциях, частично подтвердилось. ЦБ РФ на фоне обострения геополитической ситуации на юго-востоке Украины и неопределенности в отношении долговой проблемы Греции следует более бережно относиться к российской валюте, а не способствовать ее ослаблению и росту инфляционных ожиданий в РФ.

Несмотря на то, что страны ОПЕК не стали увеличивать квоты на добычу нефти, риски снижения цен на черное золото в ближайшие месяцы сохраняются достаточно высокими. Этим летом Иран может начать поставлять на рынок на 0,5-1 млн. баррелей нефти больше чем обычно. В краткосрочной перспективе цены на нефть марки BRENT, вероятно, удержат уровень в 60 долл. за баррель на фоне продолжающегося сокращения числа буровых установок в США.

Публикация майской статистики по рынку труда в США в целом оказалась лучше ожиданий и увеличила вероятность ужесточения в сентябре процентной политики в США. С начала текущего года доходность к погашению по 10-ти летним облигациям США достигла максимального значения в 2,4%. Доходность аналогичных российских облигация с начала года снизилась с 14,02% до 11,06%, понизив привлекательность вложений в российские ОФЗ. Ожидания снижения через неделю ключевой ставки в РФ будет играть против рубля.

В краткосрочной перспективе, вероятно, продолжение консолидации доллара близи 56 рублей и евро – вблизи 62,3 рублей.