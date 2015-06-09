В среднесрочной перспективе пара EUR/GBP может протестировать уровень 0,7485

С 27 мая валютная пара EUR/GBP выросла почти на 3,4% на фоне сокращения с 133 п.п. до 121 п.п. спреда доходности между 10-ти летними облигациями Великобритании и Германии. Инвесторы закладывают низкую вероятность дефолта Греции и ожидают предоставления ЕС кредита этой стране в 7,2 млрд евро.

В то же время макроэкономическая статистика по еврозоне продолжает радовать европейских инвесторов и оказывает дополнительную поддержку евровым кроссам. В первую очередь обращает на себя внимание майский рост инфляции в еврозоне c 0% до 0,3%(г/г). Глава ЕЦБ М.Драги на прошлой неделе вновь заявил о том, что программа QE в еврозоне будет продолжена до сентября 2016 года или до достижения инфляцией в регионе уровня в 2%(г/г). Сегодня очевидную поддержку евро оказала публикация данных по промышленному производству и внешней торговле Германии.

Данные по британской экономике остаются смешанными. Так в мае индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании вырос с 51,9 п. до 52,0 п., но в сфере услуг за этот же период снизился с 59,5 п. до 56,5 п.

С технической точки зрения, пара EUR/GBP после коррекции к уровню 0,7265 имеет хорошие шансы на продолжение роста к верхней границе диапазона 0,706-0,7485. В течение этой недели стоит обратить внимание на публикацию данных по промышленному производству в Великобритании и еврозоне.