В долгосрочной перспективе пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 50-60

По мнению Б. Обамы, G7 и ЕС будут поддерживать санкции против России, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы. Новость нейтральна для рубля. Между тем, в ходе встречи G7 президент США заявил о том, что крепкий доллар вредит американской экономике особенно, если мировая резервная валюта продолжит расти, реагируя на повышение процентных ставок. Словесная интервенция по ослаблению доллара США сегодня может развиться в коррекцию пары USD/RUB к уровню 55,5.

Если санкции против РФ не будут расширены, то в долгосрочной перспективе пара USD/RUB, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 50-60 рублей. Достаточно высокие международные резервы и стабилизационные фонды, а также низкий уровень долга РФ к ее ВВП позволяют с умеренным оптимизмом смотреть на будущее российской экономики и рубля в частности.

В этом году пик платежей по внешним долгам РФ и дно по нефти было пройдено в первом квартале. По мнению ЦБ РФ, экономика РФ начнет расти в квартальном выражении в 4 кв. 2015 года, что не может не радовать. Для покрытия дефицита бюджета в 2015-2016 годах РФ будет использовать свои резервные фонды, заморозив ряд долгосрочных проектов. Ожидания того, что до конца 2018 года налоговая нагрузка на бизнес и население повышаться не будет, окажут поддержку росту инвестиционных расходов в РФ в ближайшие 3,5 года.

В начале этой недели на внутреннем валютном рынке наступила стабилизация курса рубля. 8 июня Банк России провел аукцион «тонкой настройки», предоставив российскому банковскому сектору 260 млрд руб. Спрос на рублевую ликвидность превысил предложение более чем в 2,6 раза, оказав поддержку ставкам межбанковского кредитования в РФ и российской валюте. Сегодня стоит обратить внимание на данные по ВВП еврозоны за 1 кв. 2015 года.