Рост цен на нефть поддержал российскую валюту

Рост цен на нефть марки BRENT выше 66 долл. за баррель может позволить российской валюте сегодня протестировать уровень в 54 рубля за доллар США. По данным американского института нефти, за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 6,7 млн баррелей. Сегодня в 17.30 МСК Минэнерго США опубликует свои данные по изменению запасов нефти за первую неделю июня. Ожидается, что они сократятся на 1,2 млн баррелей.

Словесные интервенции главы Банка Японии Х.Куроды, который заявил о том, что нормализация денежно-кредитной политики в США необязательно приведет к росту доллара США, а реальный эффективный курс йены вряд ли продолжит снижаться, привели к обвалу доллара США на международном валютном рынке. Перед завтрашней публикацией статистики по розничным продажам в США пара EUR/USD, выступающая в качестве риск-индикатора, может попытаться протестировать майский максимум 1,1466. В связи с ростом единой европейской валюты укрепление рубля в паре с евро будет менее выраженным, чем в паре с долларом США. В краткосрочной перспективе пара EUR/RUB может выйти в диапазон 61,2-61,8.