В среднесрочной перспективе пара USDCNY протестирует уровень 6,27

Сегодня Банк Китая пересмотрел прогноз роста ВВП в 2015 году с 7,1% до 7%, инфляции – с 2,2% до 1,4%, положительного сальдо текущего счета платежного баланса – с 2,4% до 2,9% от ВВП. Китайский регулятор считает, что национальная экономика будет скромно восстанавливаться во 2-м кв. 2015 года, а перспективы повышения процентной ставки в США вряд ли непосредственно отразятся на Китае.

Полагаем, в 2015 году темпы роста китайской экономики могут замедлиться до 6,5-7%. Ужесточение процентной политики в США приведет к оттоку капитала из стран БРИКС в США. Однако последний показатель в 2015 году будет меньше, чем в 2014 году, в течение которого ФРС свернула программу QE3. Дефляционные процессы в ведущих экономиках мира по мере роста цен на нефть прекратятся, и инфляционное давление начнет расти. Наши оценки показывают, что в 1 кв. 2016 года эффект от снижения цен на нефть, который произошел во второй половине 2014 года, сойдет на нет.

Между тем, говорить о приостановке цикла смягчения монетарной политики в Китае преждевременно. В мае инфляция в Китае снизилась с 1,5%(г/г) до 1,2%(г/г), хотя ядро показателя выросло с 1,5%(г/г) до 1,6%(г/г). В ближайшие месяцы текущая процентная ставка в Китае может снизиться с 5,1% до 5,0%, что окажет давление на китайский юань и подтолкнет китайские фондовые индексы к очередным историческим максимумам. В среднесрочной перспективе, пара USD/CNY может протестировать верхнюю границу диапазона 6,11-6,27.