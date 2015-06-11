Границы колебаний рубля Банк России достаточно точно обозначил

Банк России достаточно точно обозначил границы, в рамках которых паре USD/RUB было бы комфортно колебаться. 13 мая российский регулятор стал покупать валюту в резервы (в этот день минимум по доллару был 48,71 рублей) и прекратил ее покупать 5 июня (в этот день максимум по доллару был 57,06 рублей). По нашему мнению, в среднесрочной перспективе доллар может вернуться в середину диапазона, к отметке 52,88 рубля.

Сегодня велика вероятность того, что коррекционное снижение пары USD/RUB, которая протестировала поддержку 54, завершится. Спрос на мировую резервную валюту может заметно возрасти в момент публикации объема розничных продаж в США. В мае ожидается рост показателя на 1,1%(м/м). Рост потребительской активности американских домохозяйств поспособствует ускорению темпов роста экономики США во 2 кв. 2015 года и увеличит вероятность повышения в сентябре ставки по федеральным фондам.

Спрос на мировую резервную валюту растет и на международном валютном рынке. Инвесторов нервируют новости о снижении агентством S&P долгосрочного кредитного рейтинга Греции до 'CCC' с 'CCC+' и возможности наложения Украиной моратория на выплату внешних долгов.

На следующей неделе вероятное снижение Банком России ключевой процентной ставки (на 50-100 б.п.) совпадет с началом налогового периода в РФ, что не позволит рублю сильно упасть. Между тем, в краткосрочной перспективе доллар США может вернуться в диапазон 55-57 рублей.