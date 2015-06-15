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В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень 1,1150

15.06.2015 15:07 1 508 просмотров
Заявление А. Меркель в отношении завышенного курса евро, который нежелателен для Ирландии и Испании, в минувшую пятницу оказало давление на пару EUR/USD, которая в моменте тестировала уровень 1,1150.
Ключевым событием этой недели станет заседание ФРС США, в ходе которого регулятор представит новые макроэкономические прогнозы по США. Из-за слабой деловой активности в США в 1 кв. 2015 года участники рынка ожидают роста ставки по федеральным фондам не ранее 3 кв. 2015 года. Поддержать доллар США в краткосрочной перспективе могут майские данные по промышленному производству и индексу потребительских цен в США. В краткосрочной перспективе пара EUR/USD, вероятно, вновь протестирует уровень 1,1150.
Понижение агентством S&P прогноза по кредитному рейтингу Великобритании со «стабильного» до «негативного» продолжит оказывать давление на фунт. По мнению аналитиков S&P, проведение референдума по вопросу о возможном выходе Великобритании из состава Европейского союза может привести к снижению суверенного кредитного рейтинга страны, который пока остается на уровне "ААА/А-1+". На этой неделе стоит обратить внимание на данные по инфляции, безработице и розничным продажам в Великобритании. В течение недели пара GBP/USD рискует снизиться до уровня 1,5490.
Если в мае подтвердится тенденция к росту торгового баланса Японии, спрос на йену вырастет. В краткосрочной перспективе пара USD/JPY может снизиться до уровня 122,50.

Комментарии 1

DZhi  (DZhi)
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Сергей, ежедневно читаю Ваш блог, но с 15.06 вы перестали его писать smile:( надеюсь это из-за отпуска и вы вернетесь отдохнувшим и продолжите свое доброе дело smile:shuffle:
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