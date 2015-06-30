В среднесрочной перспективе доллар может вырасти до 60 рублей

Российская валюта на фоне роста спроса на качество — американские государственные облигации — в среднесрочной перспективе может ослабнуть до 60 рублей за доллар, но в дальнейшем возвратится в справедливый диапазон 50-55 рублей за доллар.

Вчера министр экономики Греции заявил о том, что 30 июня страна не сможет выплатить МВФ 1,6 млрд евро. В ближайшее время все будет зависеть от реакции МВФ, ЕЦБ и рейтинговых агентств, которые могут не признать в качестве дефолта пропуск платежа МВФ. Вчерашние распродажи акций на мировых фондовых площадках оказались излишне эмоциональными. Сегодня Азия подрастает. В моменте индекс Nikkei 225 прибавляет 0,65%, а CSI300 - более 5%. По словам министра экономики Японии Амари, рост токийских акций этим утром указывает на то, что участники рынка переосмыслили долговые проблемы Греции. По его мнению, если мир отреагирует спокойно на проблемы Греции, то их последствия для мировой экономики могут быть ограниченными.

Участники рынка полагают, что из-за греческих проблем ФРС может повременить с ужесточением процентной политики в США во второй половине 2015 года.

На фоне завершения налогового периода в РФ во второй половине недели следует ожидать снижения ставок межбанковского кредитования в РФ. Поддержать российскую валюту сегодня способен ЦБ РФ, который может временно приостановить покупку валюты в резервы и ограничить рублевое предложение на недельном аукционе РЕПО. Отметим, что вчера коммерческие банки РФ взяли у ЦБ РФ почти весь объем валюты на аукционе валютного РЕПО. Это ослабило давление на рубль на Московской бирже.