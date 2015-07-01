В ближайшее время валюты развивающихся стран останутся под давлением

Ранним утром подтвердились опасения в отношении кредитоспособности греческого правительства. Греция не выплатила МВФ 1,23 млрд SDR (1,6 млрд евро), который однако получил запрос об отсрочке платежа до ноября 2015 года. Учитывая особый статус кредитора в лице МВФ, рейтинговые агентства не станут называть данное кредитное событие техническим дефолтом, а назовут «отложенным платежом». Позитивное закрытие американских и сегодняшний рост азиатских фондовых индексов на фоне колебаний пары EUR/USD в комфортном диапазоне 1,11-1,12 сигнализируют об уверенности инвесторов в успешном разрешении греческой драмы. Сегодняшние покупатели евро полагают, что на референдуме 5 июля греки проголосуют за программу помощи, предложенную международными кредиторами. Это вынудит А.Ципраса уйти в отставку. Мы придерживаемся противоположной точки зрения.

Между тем, улучшающаяся макроэкономическая статистика по США требует от ФРС повышения ставки по федеральным фондам – до 0,5%-0,75% к концу 2015 года. 2 июля участники рынка будут внимательно анализировать июньские данные по рынку труда в США.

Некоторую поддержку рублю с начала этой недели оказывают действия ЦБ РФ, который увеличил предложение валюты на аукционе валютного РЕПО и сократил предложение рублей на аукционе рублевого РЕПО. В мае – июне через механизм валютных интервенций Банк России достаточно точно обозначил границы, в рамках которых паре USD/RUB было бы комфортно колебаться: 48,71-57,06. По мере приближения доллара США к 57,06 рублям российский регулятор, вероятно, сократит свое присутствие на внутреннем валютном рынке.