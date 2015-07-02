В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может вырасти до уровня 56,5

Компания Exness сообщает, что несмотря на ограниченный риск распространения греческих проблем на РФ, крупные хедж-фонды в ближайшие недели будут предпочитать вложение средств в американские государственные облигации, особенно в свете вероятного ужесточения в 2015 году процентной политики в США.

Вчерашняя макроэкономическая статистика по США оказалась лучше ожиданий. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM вырос с 52,8 п. до 53,5 п., количество рабочих мест в частном секторе США от ADP выросло на 237 тыс. После недавнего снижения до 2,3% доходность 10-ти летних облигаций США выросла до 2,42%.

Учитывая, что в ближайшие полгода западные санкции против РФ останутся в силе, дальнейшую динамику рубля в значительной степени определят цены на нефть и монетарные политики российского и американского регуляторов.

Возобновившийся рост запасов нефти в США, неопределенность в отношении Греции и крепкий доллар в среднесрочной перспективе способны вывести цены на нефть марки BRENT в диапазон 55-60 долл. за баррель, создав предпосылки к длительному закреплению пары USD/RUB в диапазоне 55-60. Публикуемая сегодня ежемесячная статистика по рынку труда США способна подтолкнуть доллар к 56,5 рублям.