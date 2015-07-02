Российский банковский сектор зализывает раны

По данным ЦБ РФ, за первые 5 месяцев 2015 года совокупный убыток 30 крупнейших российских банков составил около 34,8 млрд рублей, что меньше убытка в 57,5 млрд рублей, полученного за первые 4 месяца текущего года. Таким образом, в мае данные кредитные учреждения заработали 22,7 млрд. рублей. Потери российского банковского сектора после вступления российской экономики в рецессию сокращаются, что не может не радовать.

Намерения правительства РФ поддержать не только госбанки, но ряд крупных розничных банков («Русский Стандарт») через механизм докапитализации за счет ОФЗ можно только приветствовать, как и сделки M&A в банковской сфере («Абсолют Банк» и «Возрождение», «Бинбанк» и «МДМ»). Однако наиболее инвестиционно-привлекательной бумагой в этой отрасли по-прежнему остается «Сбербанк», который недавно сумел привлечь 10 млрд. юаней у китайских коллег.

Согласно данным Росстата, годовые темпы роста инфляции в РФ в июне снизились примерно с 15,8% до 15,3%, создав предпосылки к умеренному понижению (с 11,5% до 11% годовых) ключевой процентной ставки в РФ 31 июля. Во второй половине 2015 года банки смогут пополнить свои пассивы более дешево, чем в 1-ой половине текущего года.

В контексте общей ситуации на российском фондовом рынке долгосрочные покупки акций банков стоит рассматривать при снижении индекса РТС к уровню 900 п., а индекса ММВБ к 1575 п.