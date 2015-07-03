Слабый NFPR предоставил паре USD/RUB шансы на коррекцию в область 54,5-55

Вчерашнее снижение однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ на 20 базисных пунктов на фоне публикации довольно слабого отчета по рынку труда в США не оказало значимого давления на рубль.

Пересмотр за апрель-май в сторону понижения (на 60 тыс.) количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США делает крайне маловероятным повышение (на 25 б.п.) в июле ключевой процентной ставки в США. В июне годовые темпы роста средней почасовой заработной платы в США снизились с 2,3% до 2,0%. Таким образом, во 2 кв. 2015 года динамика потребительских расходов американских домохозяйств, которые вносят основную лепту в ВВП США, останется слабой.

Наблюдающаяся фиксация длинных позиций в паре USD/RUB способна вывести ее сегодня в диапазон 54,5-55.